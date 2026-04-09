09 апреля 2026 в 06:30

Онколог объяснила, как распознать раковую родинку

Онколог Пурцхванидзе: потемнение или осветление родинки может указывать на рак

Изменение цвета родинки, например потемнение или осветление, может свидетельствовать об онкологии, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, о развитии патологий также сигнализирует даже незначительное увеличение родинки.

Родинки в большинстве случаев безвредны, однако иногда они могут стать потенциально опасными. Наиболее очевидный признак того, что с ней что-то не так, — изменение размеров. Даже незначительное увеличение может свидетельствовать о патологических процессах. Не менее важно следить за цветом родинки. Потемнение, осветление или появление неравномерной окраски — это все тревожные симптомы. Неприятные ощущения — еще один важный индикатор, — предупредила Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что зуд, жжение или боль в области родинки могут свидетельствовать о повреждении кожи или начале воспалительного процесса. По словам онколога, эти незначительные симптомы бывают ранними признаками серьезных изменений.

Если вы заметили любые из перечисленных изменений, не откладывайте визит к специалисту. Не пытайтесь самостоятельно диагностировать проблему или лечить родинку народными методами — это может только усугубить ситуацию. Только квалифицированный врач сможет провести необходимые исследования, включая дерматоскопию, и принять решение о дальнейших действиях. В некоторых случаях может потребоваться удаление родинки с последующим гистологическим исследованием, — резюмировала Пурцхванидзе.

Ранее онколог Алсу Мухаметдинова заявила, что родители могут передавать детям специфические генетические мутации, увеличивающие риск онкологических заболеваний. По словам врача, зачастую наследуются рак груди, желудка, кишечника и эндометрия.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
