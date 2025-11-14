Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:02

Офтальмолог раскрыла, как спасти зрение при работе за компьютером

Офтальмолог Павлова: работающим за компьютером людям нужно есть больше моркови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Людям, работающим за компьютером, нужно добавлять в рацион продукты, богатые лютеином и зеаксантином, в том числе морковь, шпинат и тыкву, заявила «Радио 1» офтальмолог Татьяна Павлова. Здоровье глаз также поддержат жирные сорта рыбы.

Зрение — бесценный ресурс. Правильный рацион и простые, но регулярные привычки, такие как перерывы, увлажнение и правильная организация работы, способны сохранить его здоровье на долгие годы, — подчеркнула Павлова.

Врач посоветовала при работе за компьютером своевременно использовать увлажняющие капли для глаз или включать в комнате увлажнитель воздуха. Важно также каждые 20 минут делать перерывы и переключать внимание глаз с монитора на предметы, расположенные на расстоянии около шести метров.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что сидеть за компьютером стоит не более шести часов в день, чтобы не навредить здоровью. Он подчеркнул, что работать важно с перерывами, чередуя нагрузку и отдых. Во время паузы нужно дать глазам возможность расслабиться.

