Нутрициолог раскрыла, как сохранить вес после похудения Нутрициолог Савельева: после похудения важно сохранить ментальное здоровье

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После похудения важно сохранить не только полученные результаты, но и ментальное здоровье, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Дарья Савельева. Она также уточнила, что при сбросе веса важно не устраивать для себя жесткие ограничения, так как это приведет к набору килограммов.

Случилось застолье? Это норма. Переели? Ничего страшного. Вы просыпаетесь утром, делаете выводы и спокойно продолжаете двигаться к цели, начав свое осознанное «сегодня». Вчера — это уже прошлое. Лишние размышления о еде приводят к расстройствам пищевого поведения, — предложила нутрициолог.

Савельева напомнила и о важности мотивации. Однако, чтобы не сбиться с намеченного на похудение пути, также нужно составлять вкусный и разнообразный рацион. Помимо этого нужно включать в свою жизнь различные радости в виде расслабляющих ванн, прогулок и медитаций, порекомендовала специалист.

Персональный фитнес-тренер Джаррод Ноббе ранее отметил, что низкая интенсивность тренировок и плохое питание являются наиболее частыми ошибками при похудении с помощью ходьбы. Он добавил, что для достижения результатов в неделю стоит проводить не менее 150 минут занятий в умеренном темпе и 75 минут — в быстром темпе.