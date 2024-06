Персональный фитнес-тренер Джаррод Ноббе заявил, что наиболее распространенными ошибками при похудении с помощью ходьбы является низкая интенсивность тренировок, а также ошибки в питании, пишет Eat This, Not That. Он рекомендовал употреблять достаточное количество воды во время, перед и после тренировок.