Тренер назвал частые ошибки при похудении с помощью ходьбы Тренер Ноббе: ошибки в питании и низкая интенсивность ходьбы мешают похудению

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Персональный фитнес-тренер Джаррод Ноббе заявил, что наиболее распространенными ошибками при похудении с помощью ходьбы является низкая интенсивность тренировок, а также ошибки в питании, пишет Eat This, Not That. Он рекомендовал употреблять достаточное количество воды во время, перед и после тренировок.

Эксперт сообщил, что для того чтобы эффективно сжигать калории, необходимо заниматься ходьбой 150 минут в неделю с умеренным темпом или 75 минут в неделю с быстрым темпом. Кроме того, важно постоянно увеличивать интенсивность занятий, например, используя утяжелители, выбирая подъемные трассы или увеличивая скорость движения. Ноббе подчеркнул важность последовательности в тренировках, отметив, что ходьба должна стать неотъемлемой частью повседневной активности.

Еще одной распространенной ошибкой, о которой упомянул Ноббе, является излишнее переусердство. Он посоветовал давать мышцам день-два отдыха после интенсивных тренировок, чтобы они могли восстановиться. В случае медленного сброса лишних килограммов при ходьбе, тренер рекомендовал добавить в программу две силовые тренировки в неделю.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что полноценное питание, физическая активность, нормализация сна, хорошая работа центральной нервной системы и нутриционная поддержка помогут человеку эффективно снизить вес и удержать его навсегда. По ее словам, питание человека должно быть индивидуальным, чтобы учитывались физиологические особенности, сопутствующие заболевания, физическая и умственная активность.