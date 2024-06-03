Диетолог назвала пять правил, которые помогут похудеть раз и навсегда Диетолог Лазуренко: нормализация сна и физическая активность помогут снизить вес

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Полноценное питание, физическая активность, нормализация сна, хорошая работа центральной нервной системы и нутриционная поддержка помогут человеку эффективно снизить вес и удержать его навсегда, заявила NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, питание человека должно быть индивидуальным, чтобы учитывались физиологические особенности, сопутствующие заболевания, физическая и умственная активность.

Первостепенной задачей является нормализация сна и бодрствования. В ночное время организм продолжает трудиться и работать. Если вы вечером встанете на весы, потом утром вы можете увидеть снижение веса, при условии если вы спали в нужное время в нужном объеме и ваш организм смог активно поработать. Физическая активность сама по себе не помогает снизить вес, но когда она работает вместе с другими элементами, творит потрясающие результаты для организма и контроля мышечной массы, — отметила Лазуренко.

Диетолог добавила, что для эффективного похудения необходима слаженная работа центральной нервной системы. Лазуренко объяснила, что психоэмоциональный фон играет ключевую роль в образе жизни и выборе питания.

Если есть незакрытые проблемы: усталость, нелюбимая работа, недосып, грусть и тоска — все это может отражаться на выборе еды. Нутриционная поддержка может помочь организму снижать вес эффективно, закроет имеющиеся у организма дефициты. Но это должно быть только рекомендовано врачом. С помощью этих пяти пунктов можно эффективно, быстро и без вреда для здоровья снизить вес и удержать его навсегда, — сказала Лазуренко.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что летом лучше всего употреблять в пищу клубнику, чернику, крыжовник и голубику. Эксперт отметила, что практически все эти ягоды богаты витаминами C и K, а также минералами.