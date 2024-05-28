Нутрициолог раскрыла, какие ягоды лучше есть именно летом Нутрициолог Гусакова: лучшими летними ягодами являются клубника и черника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом лучше всего употреблять в пищу крыжовник, клубнику, чернику и голубику, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Эксперт отметила, что практически все упомянутые ягоды особенно богаты витаминами C и K.

Крыжовник богат витаминами С, К и А, а также минералами: калием, магнием и железом, улучшает зрение, состояние кожи, способствует укреплению зубов и костей. Голубика богата антоцианами, которые способствуют укреплению сосудов и улучшению микроциркуляции кожи. Клубника содержит много витамина С, который поддерживает упругость и эластичность кожи и участвует в синтезе коллагена, — добавила Гусакова.

Собеседница подчеркнула, что черника содержит витамин К, помогающий избавиться от темных кругов под глазами. Гусакова напомнила, что любые ягоды лучше употреблять свежими, так как многие витамины разрушаются при нагревании и разрезании.

По этой причине смузи лучше употреблять сразу после приготовления. Как и с другими продуктами, при употребление ягод нельзя забывать об умеренности. Достаточно употреблять одну чашку ягод в день. При возникновении аллергических реакций лучше отказаться от употребления ягод. Для людей с мочекаменной болезнью употребление ягод может провоцировать новые камни из-за высокого содержания витамина С, — подытожила Гусакова.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее предупредила, что при выборе клубники стоит обратить внимание на ягоды ярко-красного цвета. Она добавила, что на плодах не должно быть плесени и черных пятен.