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09 июля 2025 в 18:16

Невролог рассказал, что делать при болях в сердце в жаркую погоду

Невролог Хорошев посоветовал немедленно вызвать врача при болях в сердце летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При болях в сердце в жаркую погоду необходимо немедленно вызвать врача, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-невролог Павел Хорошев. Он также посоветовал пить больше воды.

Если человек чувствует перебои в сердце, аритмию, то нужно немедленно вызвать врача. <…> Также необходимо привести свою кровь к нормальной вязкости, то есть напиться воды, — объяснил медик.

Хорошев отметил, что летняя жара способствует повышению давления, что может вызывать боли в сердце. Для профилактики он порекомендовал закрывать тело легкой одеждой, а голову — панамой. Также важно избегать загара и пить больше жидкости, исключая сладкую и газированную воду.

Ранее стало известно, что более 2,3 тысячи человек погибли в Европе с 22 июня по 2 июля, когда температура воздуха в регионе достигала +40 градусов. Ученые из Лондона проанализировали данные из 12 крупнейших европейских городов, включая британскую столицу, Мадрид, Париж и Милан.

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