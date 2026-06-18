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18 июня 2026 в 14:42

Кардиолог рассказал, как определить сердечную боль

Кардиолог Васильев: боль в сердце локализуется за грудиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Боль в сердце локализуется строго за грудиной, рассказал «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, главный врач и кардиолог сети клиник Сергей Васильев. Он отметил, что в редких случаях такие ощущения можно почувствовать в других частях туловища.

Не зря она называется Angina pectoris (лат. — «грудная жаба»). Сердечная боль может иррадиировать или отдавать в шею, левую руку, под лопатку, но все равно основная ее локализация за грудиной. Все остальные локализации, скорее всего, относятся к болям других органов, — рассказал Васильев.

Кардиолог подчеркнул, что характер боли при стенокардии чаще всего жгучий и давящий. По его словам, также важна длительность — ишемические боли обычно длятся более 20 минут.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что внезапные боли в сердце у молодых людей часто возникают из-за тревожности. По ее словам, крайне маловероятно, что такой симптом может привести к летальному исходу.

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