Хирург раскрыла, можно ли делать липосакцию сразу нескольких зон

Липосакция сразу нескольких зон не только возможна, но и эффективна, заявила NEWS.ru пластический хирург Зухра Балакеримова. Однако, по ее словам, рекомендуется обрабатывать не больше пяти участков тела за один сеанс.

Действительно, многие пациенты мечтают избавиться от жировых отложений сразу в нескольких местах — например, на животе, бедрах и руках одновременно. Современная медицина позволяет осуществить эту мечту за один сеанс. Лазерная липосакция нескольких зон в одну процедуру не только возможна, но и достаточно безопасна при правильном подходе. Как правило, можно обработать до пяти зон, не подвергая организм излишнему стрессу, — поделилась Балакеримова.

Она подчеркнула, что для выполнения лазерной липосакции в нескольких зонах одновременно врач должен обладать высоким уровнем профессионализма и внимательно относиться к каждому шагу. По словам хирурга, в первую очередь специалист тщательно изучает состояние здоровья пациента, оценивает количество жировых отложений и разрабатывает наиболее подходящую схему вмешательства.

Отдельно стоит выделить круговую липосакцию ног, которая позволяет скорректировать сразу несколько проблемных зон: бедра, голени, колени и даже внутреннюю поверхность бедра. Такой подход дает потрясающий результат: ноги становятся стройнее и подтянутее, а контуры тела — более гармоничными. Пациенты особенно ценят процедуру за экономию времени и сил. Отличительная особенность этой методики — тщательный расчет объема удаляемого жира в каждой зоне, чтобы достичь естественного и эстетичного результата, — добавила Балакеримова.

Она предупредила, что расширение обрабатываемых зон увеличивает время операции. Однако, по словам врача, современные технологии уменьшают риски и делают процедуру более комфортной.

