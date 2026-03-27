Гастроэнтеролог напомнила об опасности употребления хлеба с плесенью

Употребление хлеба с плесенью грозит пищевым отравлением, аллергической реакцией и даже инфекционными заболеваниями, предупредила гастроэнтеролог Татьяна Терехова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», такая вредная привычка может со временем привести к нарушению работы печени и почек.

Грибки способны выделять микотоксины, которые оказывают неблагоприятное воздействие на организм. Микотоксины, содержащиеся в плесени, могут негативно воздействовать на печень, почки и другие органы. При употреблении испорченного продукта могут появляться симптомы пищевого отравления — боль в животе, тошнота, диарея, слабость, повышение температуры тела и головокружение, — уточнила Терехова.

Кроме того, после съеденного хлеба с плесенью не исключена аллергия. Причем реакция организма может быть непредсказуемой: от легкого зуда и кожной сыпи до отека Квинке и анафилактического шока. В редких случаях употребление такого продукта может вызвать развитие грибковых инфекций. В зоне риска люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее токсиколог Константин Сиворонов заявил, что сыры, особенно сорта с благородной плесенью, могут быть опасны для детей и беременных. Он отметил, что полностью безопасным продукт может быть только для совершенно здорового человека.