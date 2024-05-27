Диетолог раскрыл опасность ранних арбузов Диетолог Бобровский: ранние арбузы опасны высоким содержанием нитратов

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Ранние арбузы опасны высоким содержанием нитратов, рассказал в беседе с «ФедералПресс» диетолог Андрей Бобровский. По его словам, нитраты вызывают отравление.

В общем и целом опасность ранних арбузов — это высокое содержание нитратов, поскольку такие удобрения с содержанием нитратов используются для ускорения роста. Чем нитраты опасны? Они могут вызвать отравление. Особенно они опасны людям с ослабленным здоровьем, детям, беременным и пожилым людям, — объяснил специалист.

Диетолог отметил, что ранние арбузы также опасны тем, что могут стать причиной расстройства пищеварения. Производители для быстрого роста арбузов могут добавлять помимо нитратов еще и другие химикаты.

В конце концов это просто не очень качественные плоды. Неизвестно, откуда их привезли. Они могут быть таиландскими. Но арбуз из Таиланда привезти стоит достаточно дорого, а если медленно везти, ждать, когда он дозреет, отсюда и не очень высокое качество такого арбуза, — добавил Бобровский.

Кроме того, в сортах арбуза, которые быстрее растут и раньше созревают, меньше полезных веществ, заключил диетолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что при выборе арбуза нужно обязательно смотреть на его внешний вид. По ее словам, хвостик плода должен быть сухим и не вялым, а цвет пятна — темным. Если при разрезании арбуза внутри темные косточки, есть сахаристость, отсутствуют белые прожилки, то такая ягода безопасна для здоровья.