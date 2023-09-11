Диетолог рассказала, как выбрать безопасный для здоровья арбуз Диетолог Соломатина призвала обращать внимание на внешний вид арбуза при покупке

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При выборе арбуза нужно обязательно смотреть на его внешний вид, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, хвостик плода должен быть сухим и не вялым, а цвет пятна — темным. Если при разрезании арбуза внутри темные косточки, есть сахаристость, отсутствуют белые прожилки, то такая ягода безопасна для здоровья.

Чем дольше арбуз созревал, тем пятно более темное. Когда мы разрезаем арбуз, если поверхность водянистая, не сахаристая, темная и попадаются белые косточки, желтые прожилки, это значит, что в нем много нитратов. Его лучше не есть, особенно беременным и детям, — сказала Соломатина.

Диетолог также напомнила об опасности перезревших арбузов, так как в них развиваются процессы брожения, а это прекрасная среда для микробов, особенно если арбуз треснул. Более того, ни в коим случае нельзя покупать треснувшие арбузы.

Ранее в Москве 48-летняя жительница района Хамовники скончалась после того, как съела арбуз, купленный недалеко от станции метро. Женщина купила ягоду 9 сентября. В тот же день после употребления его в пищу ей стало плохо, у нее началась рвота. На следующий день женщине стало хуже, и прибывшие на место медики не смогли спасти москвичку, она скончалась. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

По словам Соломатиной, арбузы и дыни нужно покупать только в проверенных точках, которые имеют сертификаты и лицензию на продажу. Ни в коем случае нельзя покупать ягоду с рук или в дальних точках метро, потому что в таких случаях нет никакой уверенности, что продукция безопасна для здоровья.