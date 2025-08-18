Дерматолог дала советы, как просто снять симптомы аллергии Дерматолог Филева призвала аллергиков ежедневно мыться с головой перед сном

Людям, склонным к аллергии, рекомендуется каждый день принимать вечерний душ с обязательным мытьем головы, заявила РИАМО дерматолог Александра Филева. Кроме того, важно регулярно промывать нос. Эти ритуалы позволят убрать пыльцу с кожи и волос, а также снизить отек слизистой оболочки носа.

Гигиенические процедуры могут значительно облегчить симптомы аллергии. За день на коже и волосах оседают десятки тысяч частиц пыльцы, ночью они продолжают раздражать дыхательные пути. Большая их часть остается на волосах, поэтому вечерний душ обязательно должен сопровождаться мытьем головы, — призвала Филева.

Промывать нос важно с помощью изотонического раствора, подогретого до температуры тела. Наклонять голову при этом нужно примерно на 45 градусов, уточнила врач. Она также посоветовала промывать каждую ноздрю отдельно и без резких впрыскиваний. Людям с заболеваниями ушей важно проконсультироваться со специалистом перед этой процедурой.

Ранее иммунолог Надежда Логина заявила, что пыльца сорных трав и плесневые грибы в опавшей листве представляют особую опасность для аллергиков в конце лета и осенний сезон. При подозрении на аллергическую реакцию врач призвала исключить из рациона ферментированные продукты и сократить прогулки на природе.