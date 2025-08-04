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04 августа 2025 в 09:11

Чай для похудения с корицей и медом — работает на 100%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чай с корицей и медом — это натуральный напиток, который помогает мягко регулировать вес без жестких диет. Сочетание этих ингредиентов ускоряет обмен веществ и способствует естественному очищению организма. При регулярном употреблении такой чай дает заметный эффект без вреда для здоровья.

Ингредиенты:

  • корица — 1 ч. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • вода — 250 мл.

Приготовление:

  1. Корицу залейте горячей (не кипящей) водой.
  2. Настаивайте 30 минут под крышкой.
  3. После остывания добавьте мед и перемешайте.
  4. Оставьте в холодильнике на ночь.

Как пить:

  • Утром выпейте половину напитка натощак.
  • Вторую часть примите вечером перед сном.
  • Курс — 2--3 недели, затем перерыв.

Такой чай не только помогает контролировать вес, но и улучшает пищеварение, снижает тягу к сладкому. Важно использовать качественную цейлонскую корицу и натуральный мед без добавок. Для усиления эффекта сочетайте прием чая с умеренной физической активностью.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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