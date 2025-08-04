Чай для похудения с корицей и медом — работает на 100%

Чай с корицей и медом — это натуральный напиток, который помогает мягко регулировать вес без жестких диет. Сочетание этих ингредиентов ускоряет обмен веществ и способствует естественному очищению организма. При регулярном употреблении такой чай дает заметный эффект без вреда для здоровья.
Ингредиенты:
- корица — 1 ч. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- вода — 250 мл.
Приготовление:
- Корицу залейте горячей (не кипящей) водой.
- Настаивайте 30 минут под крышкой.
- После остывания добавьте мед и перемешайте.
- Оставьте в холодильнике на ночь.
Как пить:
- Утром выпейте половину напитка натощак.
- Вторую часть примите вечером перед сном.
- Курс — 2--3 недели, затем перерыв.
Такой чай не только помогает контролировать вес, но и улучшает пищеварение, снижает тягу к сладкому. Важно использовать качественную цейлонскую корицу и натуральный мед без добавок. Для усиления эффекта сочетайте прием чая с умеренной физической активностью.
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