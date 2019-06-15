Сахарная чума XXI века — так часто называют диабет. От него страдают свыше 350 млн жителей планеты. Ежегодно количество заболевших увеличивается. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году недуг будет занимать седьмое место среди причин смертности на планете. Болезнь возникает из-за ожирения, генетических сбоев, приёма лекарств, наследственности. Недавно учёные назвали ещё один фактор возникновения диабета — вирусы запускают в организме необратимые процессы.

Диабет диабету рознь

Сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний. Они развиваются из-за недостаточной выработки инсулина — гормона, который отвечает за снижение сахара в крови. Когда механизм даёт сбой, содержание сахара увеличивается. Это очень опасное состояние. Оно грозит нарушением углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого обмена. Если не принимать меры, диабет быстро приводит к смерти.

Как рассказала News.ru кандидат медицинских наук, практикующий врач-эндокринолог Алла Овсянникова, самые распространённые симптомы диабета — сухость во рту, жажда, частые мочеиспускания. Ещё часто от тела человека идёт стойкий запах ацетона.

Многие думают, что существуют два типа диабета. На самом деле их четыре: диабет первого и второго типов, гестационный диабет при беременности и так называемые редкие формы заболевания.

Самым изученным считается диабет второго типа. Главные его причины — лишний вес, малоподвижный образ жизни, обилие углеводов в рационе, наследственность.

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Пик заболеваемости — это 50–60 лет. Тут очень большое значение имеет, как человек прожил эти годы. Как он питался, какая у него масса тела, какая физическая активность. Отделить генетические факторы от негенетических очень сложно. Говорят, что у тучных людей не только тучные дети, но и тучные собаки. Что влиянием наследственности очень трудно объяснить. То есть передаются какие-то традиции питания в семье. Вадим Климонтов заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН)

Основная причина гестационного диабета — это лишний вес беременной. Также недуг чаще появляется у женщин, которые рожали очень крупного ребенка — больше четырёх килограммов.

Диабет первого типа — весьма неоднозначное заболевание, похожее на злую шутку природы. Причины его появления до конца не понятны. Как рассказал News.ru заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) Вадим Климонтов, наследственность в формировании этого заболевания играет второстепенную роль.

Если болеет один из родителей, то риск развития диабета у ребенка составляет от 2 до 6%. Если оба родителя больны, то риск увеличивается до 10%. Передаётся не конкретный ген, а общая предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Иммунная система поражает клетки, продуцирующие инсулин. Вадим Климонтов заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН)

У Вадима Климонтова есть данные, что диабет первого типа провоцируют некоторые вирусные заболевания: краснуха, эпидемический паротит (в простонародье — «свинка»), гепатит С, а также инфекционные болезни, вызванные вирусами Коксаки. Они являются «спусковым крючком» для развития заболевания. Учёные затрудняются сказать, насколько быстро срабатывает этот механизм.

Самые загадочные — это так называемые редкие формы сахарного диабета. Из общего числа больных ими страдают не более 5–10% жителей России. Возникают они по двум причинам — мутации в генах и реакции на лекарственные препараты.

Диабет генетической природы называют моногенным. Его провоцируют мутации в одном или нескольких генах. Степень тяжести заболевания зависит от того, в каком именно гене случилась «поломка». Например, мутация в одном из генов провоцирует очень мягкую форму диабета. При ней нет никакой клинической симптоматики, заболевание не нуждается в терапии — достаточно соблюдать рекомендации по правильному питанию. Заметные последствия могут быть, только если долго нарушать диету. Мутация в другом — вызывает более серьёзное течение болезни.

Также учёные отмечают: сахарный диабет может развиваться на фоне других генетических заболеваний. Например, синдрома Клайнфельтера или синдрома Дауна.

Также к редким формам диабета относят лекарственно-индуцированные. Некоторые препараты меняют секрецию в поджелудочной железе, провоцируя недуг. Как сообщила в беседе c News.ru врач-эндокринолог Алла Овсянникова, речь идёт о глюкокортикоидных препаратах, например преднизолоне, который используется для пациентов с заболеваниями соединительной ткани.

Since day 1 after diagnose that I have skin problem/ allergy/sensitive.. Prednisolone is part of my life! pic.twitter.com/uYDaDZCc — Ms.Azfar (@Azfar_Az) 18 сентября 2012 г.

Современные методы лечения диабета

Все перечисленные виды диабета провоцируют негативные последствия для организма. Лекарственная терапия может быть эффективной, но болезнь всё равно берёт своё. Через 10–15 лет у диабетика происходят нарушения в работе внутренних органов и появляются хронические заболевания, которые разрушают организм.

Одно из распространённых последствий болезни — синдром диабетической стопы. На ступне пациента начинают появляться незаживающие ранки, язвы, развивается гнойный некроз. В запущенных случаях это приводит к ампутации. Современная медицина бросает все силы, чтобы сделать жизнь диабетиков максимально комфортной.

Так, эксперты из НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) открыли новую технологию лечения диабетической стопы. Она эффективна, когда стандартные методы уже не дают результата.

Мы берём собственные клетки у человека. Специальным образом проводим мобилизацию. Получаем фракцию, обогащённую стволовыми клетками. При необходимости мы модифицируем свойства этих клеток, чтобы они ещё больше стимулировали регенерацию. И вводим человеку обратно его же клетки. У пациентов быстрее происходит заживление раневого дефекта. Вадим Климонтов заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН)

Иногда современные технологии позволяют вылечить недуг. Как рассказал News.ru Вадим Климонтов, некоторые виды хирургических вмешательств на ЖКТ ведут к выключению большого сегмента из процесса пищеварения. Пища направляется мимо тех областей, где происходит наиболее активное её всасывание. Съеденное пирожное всасывается только наполовину. Остальное — покидает организм естественным путём. Но такая процедура эффективна для больных диабетом второго типа, страдающих лишним весом, остальным она не поможет.

Большинство же людей с сахарным диабетом пока должно смириться и научится жить со своим заболеванием, резюмирует врач-эндокринолог Алла Овсянникова. Диета, лекарственная терапия и активный образ жизни помогут сохранить здоровье на долгие годы.