Сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний. Они развиваются из-за недостаточной выработки инсулина — гормона, который отвечает за снижение сахара в крови. Когда механизм даёт сбой, содержание сахара увеличивается. Это очень опасное состояние. Оно грозит нарушением углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого обмена. Если не принимать меры, диабет быстро приводит к смерти.

Как рассказала News.ru кандидат медицинских наук, практикующий врач-эндокринолог Алла Овсянникова, самые распространённые симптомы диабета — сухость во рту, жажда, частые мочеиспускания. Ещё часто от тела человека идёт стойкий запах ацетона.

Многие думают, что существуют два типа диабета. На самом деле их четыре: диабет первого и второго типов, гестационный диабет при беременности и так называемые редкие формы заболевания.

Самым изученным считается диабет второго типа. Главные его причины — лишний вес, малоподвижный образ жизни, обилие углеводов в рационе, наследственность.

Основная причина гестационного диабета — это лишний вес беременной. Также недуг чаще появляется у женщин, которые рожали очень крупного ребенка — больше четырёх килограммов.

Диабет первого типа — весьма неоднозначное заболевание, похожее на злую шутку природы. Причины его появления до конца не понятны. Как рассказал News.ru заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) Вадим Климонтов, наследственность в формировании этого заболевания играет второстепенную роль.

У Вадима Климонтова есть данные, что диабет первого типа провоцируют некоторые вирусные заболевания: краснуха, эпидемический паротит (в простонародье — «свинка»), гепатит С, а также инфекционные болезни, вызванные вирусами Коксаки. Они являются «спусковым крючком» для развития заболевания. Учёные затрудняются сказать, насколько быстро срабатывает этот механизм.

Самые загадочные — это так называемые редкие формы сахарного диабета. Из общего числа больных ими страдают не более 5–10% жителей России. Возникают они по двум причинам — мутации в генах и реакции на лекарственные препараты.

Диабет генетической природы называют моногенным. Его провоцируют мутации в одном или нескольких генах. Степень тяжести заболевания зависит от того, в каком именно гене случилась «поломка». Например, мутация в одном из генов провоцирует очень мягкую форму диабета. При ней нет никакой клинической симптоматики, заболевание не нуждается в терапии — достаточно соблюдать рекомендации по правильному питанию. Заметные последствия могут быть, только если долго нарушать диету. Мутация в другом — вызывает более серьёзное течение болезни.

Также учёные отмечают: сахарный диабет может развиваться на фоне других генетических заболеваний. Например, синдрома Клайнфельтера или синдрома Дауна.

Также к редким формам диабета относят лекарственно-индуцированные. Некоторые препараты меняют секрецию в поджелудочной железе, провоцируя недуг. Как сообщила в беседе c News.ru врач-эндокринолог Алла Овсянникова, речь идёт о глюкокортикоидных препаратах, например преднизолоне, который используется для пациентов с заболеваниями соединительной ткани.