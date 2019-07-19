Задержание Ираном британского танкера Stena Impero носило враждебный и агрессивный характер, заявила глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт. По её словам, во время «захвата» судно находилось в водах Омана.
Министр подчеркнула, что Альбион должен сохранить открытость морских путей в Ормузском проливе, через который ежесуточно проходят до 30 британских кораблей. Для обеспечения безопасности судов, по словам Мордонт, необходимо поддерживать сотрудничество со своими международными партнёрами, передаёт
Ранее News.ru писал, что поверенный в делах Ирана в Лондоне был вызван в МИД Великобритании. Дипломат должен дать объяснения ситуации с задержанием британского танкера в Ормузском проливе.