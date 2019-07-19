https://static.news.ru/photo/1dffc8aa-ab15-11e9-bd7b-fa163e074e61_1024.jpg Пенни Мордонт Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержание Ираном британского танкера Stena Impero носило враждебный и агрессивный характер, заявила глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт. По её словам, во время «захвата» судно находилось в водах Омана.

Министр подчеркнула, что Альбион должен сохранить открытость морских путей в Ормузском проливе, через который ежесуточно проходят до 30 британских кораблей. Для обеспечения безопасности судов, по словам Мордонт, необходимо поддерживать сотрудничество со своими международными партнёрами, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что поверенный в делах Ирана в Лондоне был вызван в МИД Великобритании. Дипломат должен дать объяснения ситуации с задержанием британского танкера в Ормузском проливе.