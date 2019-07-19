Пенни Мордонт Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержание Ираном британского танкера Stena Impero носило враждебный и агрессивный характер, заявила глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт. По её словам, во время «захвата» судно находилось в водах Омана.

Министр подчеркнула, что Альбион должен сохранить открытость морских путей в Ормузском проливе, через который ежесуточно проходят до 30 британских кораблей. Для обеспечения безопасности судов, по словам Мордонт, необходимо поддерживать сотрудничество со своими международными партнёрами, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что поверенный в делах Ирана в Лондоне был вызван в МИД Великобритании. Дипломат должен дать объяснения ситуации с задержанием британского танкера в Ормузском проливе.

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