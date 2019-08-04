Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боец смешанных единоборств Сапарбек Сафаров выбыл из турнира UFC Flight Night 157 в Китае. 31 августа 2019 года он должен был выйти против спортсмена из Южной Кореи Да Ын Джона.

Причиной отказа от участия в поединке стал переход атлета в более лёгкую весовую категорию.

Я выбываю с турнира, который должен был состояться 31 августа в Китае. В связи с тем, что я спускаю вес на 84 кг, как я уже говорил об этом в прошлый раз. В данный момент у меня такой вес, с которым нельзя выступать в полутяжёлом дивизионе, и комиссия не допустит этого, — написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

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Всем Ассалам Алейкум. Я выбываю с турнира, который должен был состояться 31-го августа в #Китае. В связи с тем, что я спускаю вес на 84 кг, как я уже говорил об этом в прошлый раз. В данный момент у меня такой вес, с которым нельзя выступать в полутяжёлом дивизионе и комиссия не допустит этого. В ближайшее время мне назначать бой на 84 кг, над этим работают мои Менеджера Сапарбек Сафаров(с) #dagfighters #UFC #Box #Wrestling #Dagestan #Дагестан

Публикация от DAGESTAN MMA (@dagfighters)

Спортсмен добавил, что его менеджеры уже ищут для него соперника в новой категории.

Ранее News.ru сообщал, что бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship в полусреднем весе американец Колби Ковингтон в прямом эфире телеканала ESPN едва не спровоцировал драку с чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом.

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