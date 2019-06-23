На проходящем в рамках Европейских игр в Минске чемпионате Европы по дзюдо россиянка Дарья Межецкая завоевала золотую медаль в весе до 57 кг.

В финальной схватке она взяла верх над прошлогодней чемпионкой Европы Норой Гяковой. Для неодногократной чемпионки россии Межецкой эта награда стала первой в карьере на международных соревнованиях. Как сообщал News.ru, россиянка...