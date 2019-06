Пятираундовый поединок проходил с переменным успехом. Ловато старался переводить бой на землю и контролировать соперника в партере, Мусаси перебивал его в стойке и в четвёртом раунде несколько раз послал в нокдаун. Заключительная пятиминутка осталась за претендентом, что и принесло ему успех на судейских карточках. Двое судей отдали победу Ловато со счётом 48:47, а один поставил ничью 47:47.

@LovatoJrBJJ with the heavy takedown in the final round. #Bellator223 pic.twitter.com/4lzPUnsXD5