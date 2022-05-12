«Знаете, что вы украинец?»: Небензя — коллеге из Франции в СБ ООН Небензя рассказал французскому коллеге из ООН о его украинском происхождении

Василий Небензя / Фото Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности раскрыл детали современной образовательной программы Украины. Небензя спросил коллегу из Франции Николя де Ривьере о том, догадывался ли тот, что у него есть украинские корни. В подтверждение данной информации дипломат привёл материал из украинского учебника по географии за восьмой класс.

Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник, — заявил Небензя.

Авторы учебника объяснили феномен украинского происхождения французов тем, что галлы (предки современных жителей Франции) якобы пришли с территории украинской Галичины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с членами Совбеза республики заявил, что к конфликту на Украине привела стремительная украинизация страны радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры и исторической памяти. По мнению белорусского главы, трагические последствия данных тенденций наблюдаются и по сей день.