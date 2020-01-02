https://static.news.ru/photo/69df8d42-2d50-11ea-8ad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одним из недавних примеров смены названия страной является Северная Македония. Уточнение, что государство именно северное республика получила 12 февраля 2019 года. Поправки приняли после соглашения с Грецией от 17 июня 2018 года. Дело в том, что в Греции есть провинция с названием Македония. Афины посчитали, что сосед может в будущем заявить о территориальных претензиях.

Эсватини до 2018-го именовалась королевством Свазиленд. Правящий монарх решил переименовать страну весной 2018-го. По его мнению, африканское государство путали со Швейцарией. Ошибки возникали из-за звучания терминов стран на английском: Swaziland и Switzerland.

Жители Кирибати известны не только тем, что первыми на планете встречают рассвет и Новый Год. Своё имя острова получили в 1979-м, когда обрели независимость от Великобритании. До этого страна называлась Островами Гилберта — в память о капитане Томасе Гилберте. Именно он открыл архипелаг в 1788-м. Кирибати — это тоже острова Гилберта, но звучат на местном языке, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru сообщал, что название Голландия официально перестало существовать для Нидерландов. Власти страны настояли на этом, чтобы избавиться от имиджа, связанного с проституцией и легализацией наркотиков.

Люди ныне будут избавлены от выбора, как всё-таки называть это государство. Местные органы, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды. Изменена надпись и на туристическом символе страны.

Правительство выделило на реформу названия порядка €200 тыс. Такое решение, по мнению властей, перераспределит туристический поток. Большая часть туристов посещает именно историческую Голландию с городами Амстердам, Харлем, Гаага. И эти провинции с трудом справляются с туристическим потоком.