Одним из недавних примеров смены названия страной является Северная Македония. Уточнение, что государство именно северное республика получила 12 февраля 2019 года. Поправки приняли после соглашения с Грецией от 17 июня 2018 года. Дело в том, что в Греции есть провинция с названием Македония. Афины посчитали, что сосед может в будущем заявить о территориальных претензиях.
Эсватини до 2018-го именовалась королевством Свазиленд. Правящий монарх решил переименовать страну весной 2018-го. По его мнению, африканское государство путали со Швейцарией. Ошибки возникали из-за звучания терминов стран на английском: Swaziland и Switzerland.
Жители Кирибати известны не только тем, что первыми на планете встречают рассвет и Новый Год. Своё имя острова получили в 1979-м, когда обрели независимость от Великобритании. До этого страна называлась Островами Гилберта — в память о капитане Томасе Гилберте. Именно он открыл архипелаг в 1788-м. Кирибати — это тоже острова Гилберта, но звучат на местном языке,
Ранее NEWS.ru сообщал, что название Голландия официально перестало существовать для Нидерландов. Власти страны настояли на этом, чтобы избавиться от имиджа, связанного с проституцией и легализацией наркотиков.
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