Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко предлагает бороться с коронавирусом баней и водкой и отрицает риски инфекции, написала журналистка Робин Диксон.
Шеф московского бюро газеты The Washington Post
Белоруссия остаётся открытой, а Лукашенко — дерзким, — подчеркнула Диксон.
В восточноевропейской стране продолжается футбольный чемпионат, театры зазывают зрителей на премьеры, остаются открытыми магазины, рестораны и церкви.
Его основная идея заключается в том, что паника сама по себе опаснее вируса, — прокомментировал подход Александра Лукашенко политолог Артём Шрайбман.
За отсутствие ограничений на проведение массовых мероприятий в республике президента Белоруссии раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что в соседнем с Россией государстве люди продолжают жить так, будто ничего не происходит, писал NEWS.ru.
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