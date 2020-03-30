https://static.news.ru/photo/234ab346-727b-11ea-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко предлагает бороться с коронавирусом баней и водкой и отрицает риски инфекции, написала журналистка Робин Диксон.

Шеф московского бюро газеты The Washington Post назвала подход политика к ситуации с пандемией COVID-19 издевательством над серьёзностью проблемы. Репортёр отметила, что соседние с Белоруссией страны закрыли границы, ввели запреты на проведение массовых мероприятий, остановили пассажирские перевозки.

Белоруссия остаётся открытой, а Лукашенко — дерзким, — подчеркнула Диксон.

В восточноевропейской стране продолжается футбольный чемпионат, театры зазывают зрителей на премьеры, остаются открытыми магазины, рестораны и церкви.

Его основная идея заключается в том, что паника сама по себе опаснее вируса, — прокомментировал подход Александра Лукашенко политолог Артём Шрайбман.

За отсутствие ограничений на проведение массовых мероприятий в республике президента Белоруссии раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что в соседнем с Россией государстве люди продолжают жить так, будто ничего не происходит, писал NEWS.ru.