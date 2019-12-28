Сотрудники СМИ не смогут наблюдать за обменом удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который состоится 29 декабря на контрольном пункте «Майорское» в районе Горловки.
По словам представителя штаба силовой операции Виталия Саранцева, необходимые фотографии и видео журналистам предоставит аппарат президента.
Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена, к сожалению. Это не наше решение, — отметил он.
Саранцев уточнил, что штаб занимается только обеспечиванием мероприятия,
Как писал NEWS.ru, ранее омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что ДНР должна передать 55 человек, Киев — 87.
В свою очередь представитель ЛНР в гуманитарной группе на переговорах в Минске отметил, что регион выполнил все условия для проведения обмена.
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