Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники СМИ не смогут наблюдать за обменом удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который состоится 29 декабря на контрольном пункте «Майорское» в районе Горловки.

По словам представителя штаба силовой операции Виталия Саранцева, необходимые фотографии и видео журналистам предоставит аппарат президента.

Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена, к сожалению. Это не наше решение, — отметил он.

Саранцев уточнил, что штаб занимается только обеспечиванием мероприятия, передаёт украинский «Левый берег».

Как писал NEWS.ru, ранее омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что ДНР должна передать 55 человек, Киев — 87.

В свою очередь представитель ЛНР в гуманитарной группе на переговорах в Минске отметил, что регион выполнил все условия для проведения обмена.

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