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Самопровозглашённая Луганская народная республика заявила о выполнении всех условий для проведения обмена пленными. Об этом сообщил представитель региона в гуманитарной группе на переговорах в Минске.

Украинское правительство и руководство самопровозглашённых республик Донбасса согласовали дату обмена пленными — 29 декабря. Он будет проводиться по формуле «все установленные на всех установленных». Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила,...