Живущие в Германии россияне прилетят в Москву ради прививки

https://static.news.ru/photo/bd1addf8-93bc-11eb-ad96-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, проживающие в Германии, смогут приехать в Москву для получения прививки от коронавируса. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте.

Акция, носящая название «Мы вместе», была придумана участниками проекта «Своих не бросаем». О подробностях сообщил её координатор Валерий Горюханов в интервью телеканалу «360».

В Европе не всё так гладко с вакцинацией, препаратов недостаточно. И люди готовы прилетать сюда для того, чтобы им поставили прививку, — рассказал он.

Горюханов добавил, что Общероссийский народный фронт договорился с компанией «Р-Фарм», которая занимается промышленным производством «Спутника V», о том, чтобы всем вернувшимся домой предоставили препарат бесплатно. Прививка будет ставится в ЦКБ управделами президента.

В первую группу пока вошли 40 человек. По словам общественника, карантин они проходить не будут, а только сдадут тест ПЦР. После этого их поселят в гостиницу, а после увезут на инъекцию первой частью препарата. После этого группа вернётся в свою страну, чтобы через 21 день прилететь снова за второй дозой препарата.

Как писал NEWS.ru, в Швеции вопрос о возможности закупки страной вакцин от коронавирусной инфекции у России и Китая поднял депутат парламента страны Матс Нордберг.