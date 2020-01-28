https://static.news.ru/photo/54ccb636-f69c-11e9-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии арестовали мужчину за ролик в социальной сети TikTok. На видео житель страны предстал в сатанинском облике с макияжем на лице и называл себя Вельзевулом.

По местным законам, за оскорбление чувств верующих арестованному грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $800 тысяч. За использование камеры за рулём его могут посадить в тюрьму на судке и выписать штраф в размере $80, отмечает al Khaleej Today.

Ранее NEWS.ru писал, что в Катаре власти внесли поправки в Уголовный кодекс страны, установив уголовное наказание за распространение в Сети фейковых новостей.