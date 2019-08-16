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Жительнице Канады удалось выжить после неудачного прыжка с парашютом и падения с высоты полтора километра.

Инцидент произошёл на востоке страны, в Труа-Ривьере. Для любительницы экстрима этот прыжок был не первым, однако что-то пошло не так. Ни основной, ни запасной парашюты не раскрылись.

Женщина приземлилась в лесу. Ветви деревьев замедлили её падение и теме самым предотвратили летальный исход. Сейчас парашютистка находится в больнице, куда была доставлена с множественными переломами, сообщает Newsweek .

Ранее News.ru писал, что россиянин Андрей Куринин погиб в результате прыжка с парашютом с горы Бабадаг. Предъявив удостоверение профессионального парашютиста, он отказался от услуг инструктора. Во время прыжка произошла нештатная ситуация и экстремал упал в море.