Жители Украины рассказали, как узнали о победе СССР летом 1945 года

https://static.news.ru/photo/300d613a-91bd-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине поделились воспоминаниями о дне победы в войне. Лето 1945 года навсегда отпечаталось в памяти участницы тех событий Ольги Миняйло. Ей тогда было 14 лет. Она вспоминает, что в их доме квартировались немецкие офицеры и чиновники.

Мы хорошо жили, у нас был хороший дом с полами, поэтому к нам всё время подселяли кого-то. Сначала жил немецкий инженер, потом офицер-немец, потом переводчица Зоя родом из Полтавской области, — рассказывает она.

Отца Ольги арестовали в 1937 году и отправили в Сибирь. В семье также был старший брат Александр. Однажды, вспоминает женщина, его хотели забрать на работу в Германию. Их уже подготовили к отъезду, собрав в одном из сараев, но его спасла бомбардировка советской армии. Тогда он не уехал и остался с ней и с матерью.

О том, что война закончилась, они узнали сразу. По словам мужа Ольги, который тоже стал свидетелем тех событий, всё их село «ревело и кричало».

Кто-то плакал от радости, кто-то рыдал, потому что их родной ранен или погиб. Но радовались окончанию войны все. Весточку о том, что мы победили, передавали от человека к человеку, радио тогда не было, — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутаты Верховной рады Украины подготовили законопроект обращения к другим государствам. В тексте документа говорится о признании Советского Союза ответственным за Вторую мировую войну. Там отмечается, что война была начата из-за сговора тоталитарных режимов.