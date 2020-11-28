Житель Индии вернулся домой после своей кремации

https://static.news.ru/photo/175e291c-3208-11eb-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожилой мужчина в Индии был кремирован после того, как скончался из-за коронавируса, а затем как ни в чём ни бывало вернулся домой к шокированной семье, сообщили местные СМИ.

75-летний мужчина попал в больницу в начале ноября с положительным тестом на коронавирус. Через несколько дней из больницы связались с семьёй и сообщили, что он скончался. Согласно протоколам хранения тел умерших от COVID-19, врачи не могли подпустить родственников близко к телу и показали его лишь на расстоянии, передает РИА Новости.

Затем родственники кремировали тело мужчины и готовились провести традиционный прощальный обряд. Однако им внезапно позвонили из больницы и сообщили, что мужчина жив, выздоровел и готов к возвращению домой.

Мы шокированы и удивлены. Однако мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали, — рассказал сын «воскресшего» пациента.

Впоследствии выяснилось, что в тот день от коронавируса умер другой пациент, с которым перепутали мужчину.

Как сообщал NEWS.ru, спрос на кремацию в Москве увеличился во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артём Екимов. Он утончил, что в случае смерти человека от коронавируса агенты ГБУ «Ритуал» предлагали кремацию, но не настаивали на ней, так как данная норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер.