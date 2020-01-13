https://static.news.ru/photo/6fae5e54-369e-11ea-8ca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Jordan/imagebroker.com/Global Look Press

Житель австралийского штата Виктория Милан Лемик провёл три недели в тропическом лесу Дейнтри, кишащем крокодилами, и выжил. 25-летний молодой человек, который пропал 23 декабря 2019 года, был найден 13 января.

Парень питался ягодами и фруктами и пил воду из ручьёв и озёр. Спасатели опасались, что Лемика могли съесть крокодилы, отмечает Yahoo News Australia.

Victorian man Milan Lemic has survived on berries and fruit after being lost in Queensland's Daintree forest for three weeks. https://t.co/gyTGO9oZt5 — 10 News First (@10NewsFirst) January 13, 2020

Молодой человек потерялся после того, как его автомобиль застрял в почве. Он ушёл от машины и не смог найти обратную дорогу. За время, проведённое на природе, Лемик потерял в весе, однако в целом его состояние оценивается как хорошее. Парень получил незначительные царапины, также его покусали насекомые. Обнаружил молодого человека проезжавший мимо мотоциклист. Он сообщил о нём в полицию, после чего правоохранителям удалось найти Лемика. Три недели австралиец блуждал в нескольких километрах от близлежащей деревни.

Ранее NEWS.ru писал, что 30-летний житель американского штата Аляска Тайсон Стил выжил, проведя три недели на морозе. Мужчину, дом которого сгорел, обнаружили пролетавшие на вертолёте военные, которые увидели на снегу надпись SOS.