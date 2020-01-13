Фото: Sonja Jordan/imagebroker.com/Global Look Press

Житель австралийского штата Виктория Милан Лемик провёл три недели в тропическом лесу Дейнтри, кишащем крокодилами, и выжил. 25-летний молодой человек, который пропал 23 декабря 2019 года, был найден 13 января. 

Парень питался ягодами и фруктами и пил воду из ручьёв и озёр. Спасатели опасались, что Лемика могли съесть крокодилы, отмечает Yahoo News Australia.

Молодой человек потерялся после того, как его автомобиль застрял в почве. Он ушёл от машины и не смог найти обратную дорогу. За время, проведённое на природе, Лемик потерял в весе, однако в целом его состояние оценивается как хорошее. Парень получил незначительные царапины, также его покусали насекомые. Обнаружил молодого человека проезжавший мимо мотоциклист. Он сообщил о нём в полицию, после чего правоохранителям удалось найти Лемика. Три недели австралиец блуждал в нескольких километрах от близлежащей деревни.

Ранее NEWS.ru писал, что 30-летний житель американского штата Аляска Тайсон Стил выжил, проведя три недели на морозе. Мужчину, дом которого сгорел, обнаружили пролетавшие на вертолёте военные, которые увидели на снегу надпись SOS.

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