https://static.news.ru/photo/561d6802-34f7-11ea-aacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com

Военные, пролетавшие на вертолёте над Аляской, увидели на снегу надпись SOS. Приземлившись, они обнаружили живого 30-летнего мужчину.

Тайсон Стил жил один в доме, удалённом на 30 километров от ближайшего населённого пункта. Несколько недель назад его дом сгорел, причиной пожара стала неисправная печь, которую он топил дровами, — искры попали через дымоход на крышу, пишет Daily Mail.

Стилу удалось спасти из огня часть своего продуктового запаса, что позволило ему не погибнуть от голода. В основном, он питался арахисовой пастой и консервированными ананасами, несмотря на аллергию на фрукты. Обугленные остатки дома он тоже использовал для выживания — соорудил из них укрытие. Кроме того, для защиты от ветра он вырыл себе снежную пещеру. Шестилетний лабрадор мужчины, Фил, не выжил — хозяин скомандовал псу выйти на улицу из загоревшегося дома и был уверен, что собака выполнила приказ, но по каким-то причинам Фил остался внутри.

Лучшая собака в мире. У меня нет слов, чтобы выразить скорбь, — горюет Тайсон.

Как писал NEWS.ru ранее, на Чукотке нашли оленевода, голодавшего 16 дней. Бригадир оленеводческой бригады «Пионер» пропал ещё 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда он выехал на снегоходе. Вертолёт вылетел на его поиски 26 декабря. Определить точное местоположение оленевода было невозможно, так как его спутниковый телефон разрядился. В итоге мужчину нашёл местный житель в 200 километрах от Рыркайпия.