https://static.news.ru/photo/f737c4ba-e526-11e9-87a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vesa Moilanen/www.imago-images.de/Global Look Press

Молодая женщина, погибшая во время нападения на профессиональное училище Savon koulutusyhtymä в финском городе Куопио, была украинкой. Жертва преступления и её муж были студентами этого заведения.

О гражданстве убитой сообщает финская телекомпания Yle. Центральная криминальная полиция Финляндии пока эту информацию не комментирует.

В преступлении подозревается местный житель, финн по происхождению и студент Savon koulutusyhtymä. Сам нападавший серьёзно пострадал при задержании и госпитализирован в Университетскую больницу. Допросить его пока не удалось, мотивы его действий неизвестны.

По данным газеты Helsingin Sanomat, подозреваемый в нападении Йоэл Отто Аукусти Марин годами был предметом насмешек и издевательств со стороны других студентов.

Мужчине вменяются убийство и применение насилия в отношении нескольких человек.

Трагедия произошла 1 октября, писал News.ru. Молодой человек зашел в учебное помещение с саблей в руках. Достав оружие из сумки, он напал на преподавателя, после чего началась паника, часть находившихся в классе стали бросать в злоумышленника стулья.