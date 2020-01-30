https://static.news.ru/photo/372527f6-431f-11ea-902c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sultan Mahmud Mukut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

Список регионов страны, где из-за нового типа коронавируса фиксировалась пневмония, дополнил Тибет, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

За сутки зарегистрировано 37 летальных исходов в провинции Хубэй и один — в Сычуани. Врачи смогли вылечить 124 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Уханьского института вирусологии Академии наук Китая смогли отобрать несколько видов лекарств, способных на клеточном уровне сдерживать новый коронавирус. По словам представителя учреждения, результаты передали в общенациональные и региональные научно-исследовательские группы. После комплексного изучения и оценки новых лекарств может начаться лечение с их использованием.