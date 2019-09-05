https://static.news.ru/photo/850b1aa6-d05c-11e9-993c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Эрраматти Мангаямма, Жительница Индии, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек. Директор больницы сообщил, что женщина родила с помощью кесарева сечения.

Врач рассказал, что и мать, и дети чувствуют себя хорошо, пишет газета Hindustan Times .

Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса, — сказал он.

Мангаямма и её 80-летний муж Рая Рао поженились в 1962 года. На протяжении последних 57 лет пара безуспешно пыталась завести ребенка.

Таким образом Мангаямма побила рекорд, установленный друой индианкой Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.

Как ранее писал News.ru, американка узнала о том, что беременна тройней, во время схваток. Когда она почувствовала резкие боли в области поясницы, то решила, что беспокоят камни в почках.