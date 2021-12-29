Жена Зеленского разозлила украинцев высказыванием о дешевизне продуктов

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена разозлила украинцев во время кулинарного шоу на телеканале «1+1». Она утверждала, что покупает скумбрию по 8 гривен за килограмм (21,68 рубля). Пользователи социальных сетей посетовали, что не знают о таких расценках.

Даже отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. <...> Самое первое правило — самое простое. Сами приготовили — сами купили простые непереработанные продукты. <...> Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, — сказала жена президента Украины.

После обрушившегося на неё негатива украинцев первая леди призналась, что совершила ошибку. По её словам, она имела в виду стоимость скумбрии за 100 грамм. Однако это не остановило хейтеров.

Очевидно, что наши августейшие «слуги» закупаются в специальных магазинах, — предположил один из пользователей соцсетей.

Некоторые украинцы попросили Зеленскую подсказать адреса магазинов, где она покупает такую дешёвую рыбу. Кроме того, пользователи удивились, что Елена сама покупает рыбу и знает расценки, хотя «и многолетней давности». Один из читателей блога Зеленской написал, что она считает всех граждан страны «быдлом и не хочет признаться, что по магазинам ходят помощники» президентской четы.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что Зеленский нарушил девять статей конституции страны, когда вводил санкции против телеканалов. Действия президента подтверждают беззаконие на Украине, отметил парламентарий.