Жена президента Бразилии заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/522c9204-d286-11ea-8f47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Penner/Global Look Press

Первая леди Бразилии Мишель Болсонару заразилась коронавирусом. До этого COVID-19 переболел её муж, президент страны Жаир Болсонару.

Женщина получила положительный результат анализа 30 июля, передаёт ТАСС. Врачи оценивают состояние её здоровья как хорошее. Супруга главы государства будет соблюдать все установленные для такого случая ограничения.

Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента, — отметили в пресс-службе бразильского лидера.

О заражении Жаира Болсонару коронавирусом впервые стало известно 7 июля на пресс-конференции. Политик пришёл туда в маске, но между участниками мероприятия не соблюдалась социальная дистанция. В какой-то момент Болсонару отошёл от журналистов и снял маску. Теперь представители прессы намерены подать на него в суд. Они считают, что президент страны подверг риску безопасность людей.

Болсонару известен тем, что длительное время отрицал угрозу коронавирусной инфекции. В марте политик называл COVID-19 «небольшим гриппом» и утверждал, что никакой вирус не может его сломить.

Политик также является противником введения мер жёсткой изоляции. По его мнению, они негативно повлияют на экономику страны.

Также коронавирусом заразилась бабушка Мишель Болсонару Марии Апаресиды Фирму Феррейры. С 1 июля она находится в больнице.

Как писал NEWS.ru, COVID-диссидентство президента Бразилии вывело страну на второе место в мире по числу заболеваний коронавирусом и на первое по росту смертности заражённых. Рейтинги политика бьют антирекорды, а половина бразильцев хотели бы, чтобы он покинул свой пост.