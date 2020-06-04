COVID-диссидентство президента Бразилии вывело страну на второе место в мире по числу заболеваний коронавирусом и на первое по росту смертности заражённых. Рейтинги политика бьют антирекорды, а половина бразильцев хотела бы, чтобы он покинул свой пост. К началу июня в стране подано 35 официальных прошений о вынесении импичмента Болсонару, но пока ни одно из них не было рассмотрено.

По состоянию на 4 июня в Бразилии насчитывается 587 тысяч заражений и 32 тысячи смертей. Ежедневно число летальных исходов от COVID-19 увеличивается более чем на тысячу. По этому показателю страна занимает первое место в мире, день ото дня устанавливая новый антирекорд. Такие цифры, однако, не меняют позиции президента страны Жаира Болсонару, который с самого начала эпидемии называл коронавирус не иначе как «маленькой простудой», а рекордную смертность населения — «волею судьбы». Он открыто выступал против рекомендаций ВОЗ и введения карантина в стране из-за его экономической нецелесообразности, не раз публично негативно высказывался об ограничительных мерах, действующих в отдельных штатах. За несколько месяцев на посту министра здравоохранения сменились три человека, с 4 июня временно исполняющим обязанности главы Минздрава назначен генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, не имеющий медицинского образования. Его предшественники лишились должности из-за разногласий с президентом по вопросам пандемии.

COVID-диссидентство, как окрестили в СМИ поведение Болсонару, привело к существенному падению рейтинга политика: на конец мая его поддерживали лишь 41% граждан страны, в то время как до начала пандемии этот показатель составлял 57%. Результаты последнего социологического опроса, проведённого институтом Datafolna, свидетельствуют о том, что 46% респондентов поддерживают импичмент Болсонару. Сместить президента хотели бы и в оппозиции — её члены подали прошение об инициировании этой процедуры. Всего на рассмотрении национального конгресса находятся 35 заявок, но ни одной из них пока не дали ход. Экс-лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва считает , что это вопрос времени.

Болсонару совершил много безответственных преступлений, и я думаю, что он заслуживает наказания, — сказал Лула да Силва, подчеркнув, что действующий президент Бразилии — худший лидер за всю историю страны.

Бразильские политологи также прочат Болсонару судьбу политика, который первым в мире покинет свой пост из-за нежелания бороться с распространением коронавируса. Эксперт Института Игарапе, аналитического центра в Рио-де-Жанейро, Роберт Магга считает , что неспособность Болсонару объединить население страны во время пандемии может стать причиной его ухода и отставки правительства. При этом он подчёркивает, что, помимо импичмента, существуют и другие способы сместить президента, в том числе за то, что он представляет собой угрозу системе здравоохранения Бразилии.

Cris Faga via imago-images.de/Global Look Press

Поводом для подобных заявлений может стать исследование медицинской школы Университета Сан-Паулу, согласно которому реальное число заразившихся коронавирусом бразильцев превышает пять миллионов. Эксперты института предполагают, что власти страны пытаются скрыть эту цифру за счёт крайне низкого числа проводимых тестов на наличие COVID-19. Также Болсонару может потерять свой пост в результате инициированного в отношении него в конце апреля расследования на фоне обвинений во вмешательстве в работу правоохранительных органов страны и препятствовании правосудию.

Врио директора института Латинской Америки РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Разумовский в беседе с NEWS.ru высказал мнение о том, что хоть «особая позиция» Болсонару по коронавирусу и дала толчок к обсуждению темы импичмента, реальным фактором в этом вопросе стало решение президента сменить главу федеральной полиции Маурисиу Лейче Валейшу. Поводом для этого шага, предположительно, стало антикоррупционное расследование в отношении семьи Болсонару.

На сегодняшний день особых перспектив импичмента нет, потому что у процедуры есть чёткий регламент. Прежде всего нужно получить одобрение нижней палаты бразильского конгресса. Расклад сил таков, что нижняя палата никогда не инициирует процесс, несмотря на то что Болсонару установил специфический рекорд числа запросов об импичменте, направленных на имя спикера парламента. Дмитрий Разумовский врио директора института Латинской Америки РАН врио директора института Латинской Америки РАН

Однако эксперт не исключает, что на фоне резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране военные перестанут защищать президента.

Ситуация очень динамична. Болсонару могут быть предъявлены обвинения в связи с распространением коронавируса. Если ситуация начнёт резко ухудшаться, то военные могут занять жёсткую позицию. Пока они выступают на стороне президента, хоть и не во всём с ним согласны, — сказал Разумовский.

Он добавил, что действия Болсонару во время пандемии и, как следствие, значительное снижение его рейтинга могут скорректировать планы политика переизбраться на второй срок.