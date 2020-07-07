Журналисты в Бразилии подали в суд на заражённого коронавирусом президента

https://static.news.ru/photo/2af07b18-c0e5-11ea-8f29-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Francisco Stuckert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Бразильской ассоциации прессы собираются подать в суд на президента страны Жаира Болсонару. Суть претензии сотрудников СМИ заключается в следующем. Во вторник, 7 июля, Болсонару во время пресс-конференции рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Таким образом, как заявили в ассоциации, он подверг журналистов опасности.

Президент собрал пресс-конференцию для того, чтобы сообщить о своей болезни. Глава государства, как и другие присутствующие, был в маске. Однако дистанция между участниками мероприятия не соблюдалась.

В один момент политик отошёл от представителей прессы и снял маску. Таким образом он хотел показать собравшимся, что хорошо себя чувствует.

В ассоциации подчеркнули, что Болсонару, зная о своём заражении, продолжил действовать преступным образом и подвергать риску безопасность людей. Он нарушил режим, рекомендованный врачами, и пригласил журналистов, чтобы лично сообщить о болезни.

Тем самым президент страны нарушил две статьи уголовного кодекса, что может повлечь за собой тюремное заключение и штраф. В итоге Ассоциация решила подать иск в верховный суд на президента, передаёт РИА Новости.

Болсонару неоднократно ставил под сомнение угрозу, которую несёт в себе коронавирусная инфекция. Он утверждал, что экономические последствия карантинных мер окажут на государство гораздо более негативное влияние. Политик предупреждал, что более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии коронавируса сломают страну. Он пояснял, что денежных средств на зарплаты работникам государственного сектора хватать не будет.

В марте бразильский лидер заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом». За несколько месяцев эпидемии в стране из-за разногласий с ним по поводу борьбы с распространением COVID-19 свои должности покинули два министра. В настоящее время обязанности главы Минздрава исполняет генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, не имеющий образования в сфере медицины.

Как ранее писал NEWS.ru, распоряжением Болсонару аннулируется статья, устанавливающая «обязательное использование индивидуальных защитных масок в пенитенциарных учреждениях».

На сегодняшний день Бразилия находится на втором месте в мире по коронавирусу. В стране более 1,68 млн человек заразились COVID-19, 1,07 млн выздоровели и свыше 68 тысяч пациентов скончались.