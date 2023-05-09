Жена Порошенко попала в неловкую ситуацию Жена Порошенко оговорилась и обвинила ВСУ в нападении на Украину

Фото: Petro Poroshenko / Global Look Press

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко оговорилась и обвинила Украину в «украинском нашествии», сообщает URA.RU. Отмечается, что экс-первая леди Украины ошиблась в ходе выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко.

Украина страдает от украинского нашествия, — сказала Марина Порошенко.

Видеозапись выступления жены бывшего главы государства обрывается на этих словах и неизвестно, какой была реакция собравшихся на эти слова.

Ранее Минобороны Украины опубликовало рекламный ролик с английскими субтитрами, в котором пообещало «оккупировать украинские земли». Видеоролик появился на странице главы ведомства Алексея Резникова в Twitter, но позже был удален и заменен на ролик, где фигурировала фраза «освободить украинские земли». В том же видео присутствует слово «unswalking», о котором нет сведений в Оксфордском и Кембриджском словарях.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с торжественного ужина во время поездки Байдена в Ирландию, где глава США призвал собравшихся «лизнуть мир». Некоторые пользователи сравнили призыв Байдена «лизнуть мир» с инцидентом, произошедшим с далай-ламой XIV, который поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык».