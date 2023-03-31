ВСУ решили «оккупировать украинские земли» МО Украины в ролике с английскими субтитрами пообещало «оккупировать украинские земли»

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Минобороны Украины опубликовало рекламный ролик с английскими субтитрами, в котором пообещало «оккупировать украинские земли», сообщает РИА Новости. Видеоролик появился на странице главы ведомства Алексея Резникова в Twitter, но позже был удален и заменен на ролик, где фигурировала фраза «освободить украинские земли». В том же видеоряде присутствует слово «unswalking», о котором нет сведений в Оксфордском и Кембриджском словарях.

Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории«, — гласит текст в ролике (англ. «This weapon help us to occupy Ukranian territories»), — сказано в публикации.

В новом варианте видеоролика, Киев выразил благодарность Вашингтону за «непоколебимую» поддержку.

Ранее военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал, что американский БТР Stryker, который разрабатывался для патрулирования в Ираке и Афганистане, может опрокинуться от собственного выстрела. Он добавил, что техника способна передвигаться лишь по твердому грунту. По его словам, бронированные автомобили Cougar также обладают рядом недостатков, например, из-за ширины шин колеса вязнут в почве, а также броня пробивается из ручного противотанкового гранатомета.