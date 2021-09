Жареное солнце больших городов: молодежь напугана грядущей тепловой смертью

Согласно обнародованному во вторник докладу, температуры выше 50 градусов фиксировались 14 дней в году между 1980-м и 2009 годом. Но в период с 2010 по 2019 год таких дней было уже 26.

Температура выше 45 градусов фиксировалась в 2010-х годах на две недели дольше, чем ранее.

Анализ основан на данных Службы климатических изменений имени Коперника (подразделение Европейского космического агентства) и Европейского центра среднесрочных климатических прогнозов ECMWF .

По данным учёных, самые жаркие дни на планете чаще всего случаются на Ближнем и Среднем Востоке, в Алжире и в американском штате Калифорния — в общей сумме на 500 метеостанциях.

Однако разовые случаи около-50-градусных температур в 2021 году отмечались и в Италии, и даже в Канаде.

Среднегодовые температуры с 1980 года не снизились ни в одной точке планеты. Больше всего тревожит климатологов, что самый быстрый рост происходит именно в приполярных районах (на два градуса за 40 лет), что приводит к стремительному повышению уровня Мирового океана. В Европе, Южной Африке и Бразилии за тот же период среднегодовые температуры возросли «только» на градус.

Простая экстраполяция показывает, что к 2100 году около 1,2 миллиарда человек будут жить в областях, где «климатическая духовка» станет обычным состоянием атмосферы. Это в четыре раза больше населения, чем сегодня.

Глобальные изменения климата быстро превращаются в самую тревожащую человечество проблему, в том числе эти процессы всё сильнее беспокоят молодежь, выяснили социологи университета города Бат (Англия).

Опросив 10 тысяч человек в возрасте 16–25 лет в 10 странах, они узнали, что 75% респондентов «крайне обеспокоены» неблагоприятными климатическими изменениями. Более 45% сообщили, что эти изменения уже повлияли на их повседневную жизнь.

Еще 56% признались, что считают, что дни человечества как биологического вида сочтены. И они напуганы тем, что как молодые люди они станут свидетелями «конца света» лично. Сильнее всего из 10 стран, где социологи провели опрос, страх за будущее присутствует в Португалии. Исследователи также опрашивали молодежь в Великобритании, Финляндии, Франции, США, Австралии, Бразилии, Индии, Нигерии и на Филиппинах.