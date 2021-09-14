Жареное солнце больших городов: молодежь напугана грядущей тепловой смертью

Проведённый британской корпорацией ВВС анализ показал, что сверхвысокие (выше 50 градусов) температуры стали отмечаться и в тех районах, где раньше подобного пекла не наблюдалось.

Согласно обнародованному во вторник докладу, температуры выше 50 градусов фиксировались 14 дней в году между 1980-м и 2009 годом. Но в период с 2010 по 2019 год таких дней было уже 26.

Температура выше 45 градусов фиксировалась в 2010-х годах на две недели дольше, чем ранее.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анализ основан на данных Службы климатических изменений имени Коперника (подразделение Европейского космического агентства) и Европейского центра среднесрочных климатических прогнозов ECMWF .

Этот тренд на 100% вызван использованием ископаемого топлива, — констатирует замдиректора Института климатических изменений в Оксфорде д-р Фредерик Отто.

По данным учёных, самые жаркие дни на планете чаще всего случаются на Ближнем и Среднем Востоке, в Алжире и в американском штате Калифорния — в общей сумме на 500 метеостанциях.

Однако разовые случаи около-50-градусных температур в 2021 году отмечались и в Италии, и даже в Канаде.

Среднегодовые температуры с 1980 года не снизились ни в одной точке планеты. Больше всего тревожит климатологов, что самый быстрый рост происходит именно в приполярных районах (на два градуса за 40 лет), что приводит к стремительному повышению уровня Мирового океана. В Европе, Южной Африке и Бразилии за тот же период среднегодовые температуры возросли «только» на градус.

Простая экстраполяция показывает, что к 2100 году около 1,2 миллиарда человек будут жить в областях, где «климатическая духовка» станет обычным состоянием атмосферы. Это в четыре раза больше населения, чем сегодня.

Глобальные изменения климата быстро превращаются в самую тревожащую человечество проблему, в том числе эти процессы всё сильнее беспокоят молодежь, выяснили социологи университета города Бат (Англия).

Опросив 10 тысяч человек в возрасте 16–25 лет в 10 странах, они узнали, что 75% респондентов «крайне обеспокоены» неблагоприятными климатическими изменениями. Более 45% сообщили, что эти изменения уже повлияли на их повседневную жизнь.

Еще 56% признались, что считают, что дни человечества как биологического вида сочтены. И они напуганы тем, что как молодые люди они станут свидетелями «конца света» лично. Сильнее всего из 10 стран, где социологи провели опрос, страх за будущее присутствует в Португалии. Исследователи также опрашивали молодежь в Великобритании, Финляндии, Франции, США, Австралии, Бразилии, Индии, Нигерии и на Филиппинах.

Опрос показал, что беспокойство из-за экологической ситуации происходит не только по поводу разрушения окружающей среды, но связано и с неспособностью правительств принять меры по исправлению ситуации. Молодежь ощущает, что правительства их предали, — комментирует результаты опроса его руководитель Кэролайн Хикман.

Lead author, Caroline Hickman from Bath University, told BBC News: <This shows eco-anxiety is not just for environmental destruction, but inextricably linked to government inaction on climate change. The young feel abandoned and betrayed by governments.> https://t.co/K7dKv0tH42 — Patrick Ainley (@Olloverkrumwall) September 14, 2021

Данные опроса, с одной стороны, отражают существовавший до всех климатических изменений межпоколенческий конфликт; с другой, показывают, что молодежь живёт в атмосфере общей паники и алармизма сказала NEWS.ru социолог Ольга Вендина.

Молодёжи вообще свойственно обвинять старшее поколение в том, что то «неправильно» живёт. Но в данном случае проявляется ранее не присутствовавший ни у одного поколения акцент — предчувствие, что именно это новое поколение может стать последним. Ольга Вендина Институт географии РАН, ведущий научный сотрудник Институт географии РАН, ведущий научный сотрудник

В отличие от всех предыдущих поколений, даже поколения отцов участников соцопроса, которые видели своей задачей социальную и личную самореализацию, нынешние школьники и студенты видят целью физическое выживание. И это может диктовать их социальное, экономическое и политическое поведение, когда они станут самостоятельными.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако особенно обольщаться, что перенесённая в юном возрасте психологическая травма — предчувствие «Судного дня» — обязательно радикальным образом поменяет парадигму поступков нового поколения в отношении к экологии, не следует, предупреждает социолог.

Экологическая паника — это своеобразный социальный психоз, и как любой психоз такого рода, он проходит естественным путём. Опрошенная возрастная категория ещё достаточно маргинальна, эти люди ещё не нашли своего места в жизни. Возможно, что они, конечно, не будут сорить пластиком столь же безоглядно, как их отцы. Однако ожидать, что они полностью избавятся от психологии консьюмеризма, которая и порождает экологические проблемы, было бы необоснованно, — полагает Вендина.

Одним из последствий такого панического самоощущения может стать отказ молодых людей заводить детей, дабы не обрекать их на «тепловую смерть», предупреждают социологи.

Доклад будет опубликован в очередном выпуске журнала Lancet Planetary Health.