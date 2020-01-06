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Южная Корея перебросила в центральный Сеул американский противоракетный комплекс Patriot для защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По информации агентства, ранее комплекс находился в провинции Кёнсан-Пукто. Предполагается, что Patriot оснащён ракетами PAC-2 и PAC-3, которые используются для перехвата самолётов и ракет на высоте от 20 до 40...