https://static.news.ru/photo/a8808162-3121-11ea-b887-fa163e074e61_660.jpgФото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 20 км в акватории Индийского океана у берегов Индонезии. О жертвах, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.
Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от острова Симелуэ, расположенного к западу от острова Суматра, — говорится в сообщении Геологической службы США.
Как писал NEWS.ru, подземные толчки магнитудой 4,9 произошли в Тихом океане рядом с Курильскими островами Сахалинской области. По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 180 км восточнее острова Матуа. Глубина залегания составила 46 км. В исследовательском центре добавили, что жители островов не ощутили толчков.