Землетрясение магнитудой 5,9 на юге Мексики ощутили в центре страны

https://static.news.ru/photo/b9758e9a-4959-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серию подземных толчков в мексиканском штате Герреро зафиксировала сейсмологическая служба страны. Магнитуда толчков составила от 4,1 до 5,9. Они ощущались даже в столице. В настоящее время власти Мехико обследуют город на предмет разрушений. Об этом сообщила глава столичного правительства Клаудиа Шейнбаум.

Облёт вертолётом «Кондор» с участием министра общественной безопасности Омара Арфуча и ревизия всех министерств не выявила материального ущерба в Мехико, — написала Шейнбаум в Twitter.

По данным властей столицы, сигнал сейсмологической угрозы прозвучал на 95% участков оповещения, началась реализация планов по эвакуации части зданий. В столичном метрополитене сообщили, что работают в штатном режиме.

В свою очередь губернатор штата Герреро Эктор Астудильо, чья территория находится ближе всего к эпицентру землетрясения, сообщил, что первая проверка не выявила материального ущерба от произошедшего.

En sobrevuelo de helicÃ³ptero cÃ³ndor por parte del secretario @OHarfuch y revisiÃ³n de todas las secretarias no se reportan daÃ±os en la Ciudad de MÃ©xico https://t.co/o23JrcnDda — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 20, 2021

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что более 60 афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки после произошедшего землетрясения.