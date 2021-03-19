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Землетрясение магнитудой 5,9 на юге Мексики ощутили в центре страны

08:15, 20 марта 2021
Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серию подземных толчков в мексиканском штате Герреро зафиксировала сейсмологическая служба страны. Магнитуда толчков составила от 4,1 до 5,9. Они ощущались даже в столице. В настоящее время власти Мехико обследуют город на предмет разрушений. Об этом сообщила глава столичного правительства Клаудиа Шейнбаум.

Облёт вертолётом «Кондор» с участием министра общественной безопасности Омара Арфуча и ревизия всех министерств не выявила материального ущерба в Мехико, — написала Шейнбаум в Twitter.

По данным властей столицы, сигнал сейсмологической угрозы прозвучал на 95% участков оповещения, началась реализация планов по эвакуации части зданий. В столичном метрополитене сообщили, что работают в штатном режиме.

В свою очередь губернатор штата Герреро Эктор Астудильо, чья территория находится ближе всего к эпицентру землетрясения, сообщил, что первая проверка не выявила материального ущерба от произошедшего.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что более 60 афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки после произошедшего землетрясения.

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