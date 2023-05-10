Зеленскому указали на главную цель США в войне с Россией Экс-подполковник США Дэвис: Вашингтон затянет конфликт на Украине, чтобы навредить России

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что Вашингтон не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Белого дома — нанести как можно больше вреда России. По его словам, Байден и его администрация, включая госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина, знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.

Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <...> она будет достигнута, — сказал Дэвис.

По его словам, США постараются затянуть конфликт на максимально возможный срок, чтобы ослабить Россию.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не является решающим этапом конфликта. Министр также подчеркнул, что никто не может знать заблаговременно, как пройдет наступление украинской армии. По его словам, Западу следует увеличить и ускорить поставки вооружений Киеву. Он прокомментировал призывы Зеленского о скорейшем принятии Украины в НАТО и отметил, что безопасность государства может быть гарантирована и «иными способами».