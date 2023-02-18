Зеленскому предрекли судьбу Гитлера Американский разведчик Риттер: Зеленский повторит судьбу Гитлера по итогам СВО

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Он добавил, что украинский лидер может «сколько угодно летать в облаках», но реальность совсем другая. По его словам, украинская армия находится в критическом положении.

Зеленский может сколько угодно летать в облаках, от реальности ему не уйти. Гитлер тоже фантазировал, как победит в ВОВ, но чем это закончилось, — сказал Риттер.

Американский разведчик отметил, что единственное, что может сделать Зеленский — покинуть страну, так как Россия уже победила в стратегическом и геополитическом планах.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала тяжелое положение дел у солдат ВСУ в Донбассе. Она добавила, что на месте проведения СВО продолжается наступление российских военных. Он оценила ситуацию как «напряженную». Она при этом выразила надежду на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.