https://static.news.ru/photo/f3dc18fc-732e-11ea-b685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Решение Верховной рады открыть рынок сельхозземель ударит по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к обострению политического противостояния в стране.

Для большей части общества голосование выглядит как «пир во время чумы» и попыткой под прикрытием эпидемии реализовать свои экономические интересы, — написал в Telegram-канале Украинского института политики глава заведения Руслан Бортник.

По мнению эксперта, принятый закон не приведёт к «качественным» изменениям в аграрном секторе, но повлечёт продолжение борьбы за параметры земельной реформы путём попытки внести изменения в данный документ или обжаловать его в Конституционном суде Украины.

Принятый закон об открытии рынка земли на Украине с 1 июля 2021 года в первые три года его действия будет ограничен паями в собственности физлиц с максимальным владением 100 гектарами.

С 1 января 2024 года покупать сельхозземли смогут юрлица и порог владения землёй возрастёт до 10 тысяч гектаров. Банки, в свою очередь, смогут взыскивать земли как предмет залога, но должны будут продать их на торгах в течение двух лет, писал NEWS.ru.