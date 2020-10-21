Зеленского жёстко раскритиковали в Харькове

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Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили некоторые данные об американских избирателях. По его словам, это позволит им влиять на выборы.

Мы выявили двух иностранных игроков — Иран и Россию, которые предприняли специальные действия, чтобы повлиять на общественное мнение касательно наших выборов, — цитирует Рэтклиффа ТАСС. Он пояснил, что данные Ираном...