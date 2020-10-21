Зеленского жёстко раскритиковали в Харькове

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, глава государства удерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО и других планов у него нет.
Прекрасно понимаю: всё, что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами, — отметил Лесик в эфире NEWSONE.
Он добавил, что считает «хождением по кругу» действия украинских властей относительно Донбасса, раскритиковав такую политику Зеленского.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев ищет новые инструменты для возвращения территорий Украины. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. Политик добавил, что его приоритетами являются «мир в Донбассе и деоккупация Крыма». В качестве примера подобных мер Зеленский привёл создание формата «Крымская платформа».
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