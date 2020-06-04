Зеленского высмеяли в Сети за стрельбу из лука

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Хмельницкую область пострелял из лука в мишень с изображением кабана. Политик сорвал аплодисменты, когда пущенная им стрела попала в ногу хряка.
Видео развлечения Зеленского
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский стал объектом насмешек в Сети, когда пользователей рассмешила совместная фотография украинского лидера и главы НАТО Йенса Столтенберга. На снимке Зеленский стоит у стола, за которым сидит генсек Североатлантического альянса. Многие пользователи отметили, что украинский лидер на фото выглядит словно школьник, который стоит перед учителем.
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