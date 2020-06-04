Зеленского высмеяли в Сети за стрельбу из лука

https://static.news.ru/photo/6a11abdc-a6c8-11ea-a798-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Хмельницкую область пострелял из лука в мишень с изображением кабана. Политик сорвал аплодисменты, когда пущенная им стрела попала в ногу хряка.

Видео развлечения Зеленского опубликовал телеканал «НАШ». В комментариях к ролику пользователи Сети высмеяли украинского лидера: «Год назад по фонтанам бегал, теперь с лука стреляет, клоун», «Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил», «Ну вот, отлично. Президент наконец-то занялся делом. Привезли бы еще рояль», «Не знал, что президенты такое могут», «Иван-царевич, заняться нечем, дурачится».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский стал объектом насмешек в Сети, когда пользователей рассмешила совместная фотография украинского лидера и главы НАТО Йенса Столтенберга. На снимке Зеленский стоит у стола, за которым сидит генсек Североатлантического альянса. Многие пользователи отметили, что украинский лидер на фото выглядит словно школьник, который стоит перед учителем.