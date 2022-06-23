Зеленского назвали некомпетентным в военных вопросах Глава Мининформации ДНР Безсонов: Зеленский вмешивается в военные дела и упрощает работу вооружённым силам республики

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вмешивается в военные решения, чем упрощает работу вооружённым силам ДНР, заявил первый замглавы Мининформации республики Даниил Безсонов. В украинской армии президента терпеть не могут, сообщил он в разговоре с ИА SM-News.

Если бы Зеленский не совал свой нос в военные дела, то, возможно, нам было бы сложнее. Но даже в ситуации с Северодонецком, скажем так, все эти политические заявления и самого Зеленского, и его окружения: когда ты видишь, согласно их словам, как на фронте ведёт себя украинская армия. Что подкрепления они на Северодонецк закидывают. Хотя там все уже ясно, — сказал Безсонов.

Он добавил, что политические игры Зеленского влияют на поведение военных, а «на уровне человеческого фактора» его не слушают и презирают. Безсонов сравнил президента Украины с теми, кто «нажимает рычаги и кнопки».

17 июня представитель Владимира Зеленского по Крымскому полуострову Тамила Ташева заявила, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма. После начала российской военной операции украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.