Президент Украины в рамках рабочей поездки в Мюнхен готовится к встрече с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговоры должны состояться 15 февраля.
Также в этот день глава Украины рассчитывает встретиться с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с членами Сената США Джоном Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мёрфи, которые представляют комитет по внешним связям верхней палаты американского конгресса.
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