https://static.news.ru/photo/69302842-4fb6-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины в рамках рабочей поездки в Мюнхен готовится к встрече с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговоры должны состояться 15 февраля.

Также в этот день глава Украины рассчитывает встретиться с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с членами Сената США Джоном Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мёрфи, которые представляют комитет по внешним связям верхней палаты американского конгресса.