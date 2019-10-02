https://static.news.ru/photo/5a8970b4-e530-11e9-8304-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса. Это нужно для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта, — отметил он на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский также заявил о необходимости наличия стратегии деоккупации Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Киева и реинтеграции населения.

1 октября в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.