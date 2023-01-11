Зеленский заявил на «Золотом глобусе», что третьей мировой войны не будет

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам церемонии вручения наград «Золотой глобус», в котором пообещал, что третьей мировой войны не будет, пишет Variety. Президента Украины представил актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с Зеленским в ноябре прошлого года в Киеве

В начале видеообращения Зеленский напомнил, что первый «Золотой глобус» был вручен в 1944 году, незадолго до конца Второй мировой войны.

Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет, это не трилогия, — сказал президент.

16 декабря стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Перед стартом первенства организация призвала участников мундиаля не смешивать футбол с политикой. В офисе Зеленского были удивлены отказом. Планировалась ли трансляция в прямом эфире или ее должны были записать, не уточняется.